Lagarde schließt EZB-Zinserhöhung 2022 nicht mehr aus

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) hält eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr offenbar nicht mehr für so unwahrscheinlich wie im Dezember. Auf die Frage, ob sie eine Zinserhöhung ausschließe, sagte Lagarde, die EZB werde datenabhängig handeln. "Wir werden sehr sorgfältig prüfen, wir werden datenabhängig sein, und wir werden diese Arbeit im März machen", sagte Lagarde. Auf die explizite Nachfrage, ob sie ihre Aussage von Dezember, dass eine Zinserhöhung 2022 "sehr unwahrscheinlich" sei, tatsächlich nicht wiederholen wolle, antwortete sie, dass ihre Aussagen immer an bestimmte Voraussetzungen gebunden seien. "Ich kann die Entscheidung im März nicht vorwegnehmen", sagte sie.

