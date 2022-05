Lagarde sieht keine Rezession im Euroraum - TV

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Euroraum steht nach Aussage der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, nicht vor einer Rezession. "Momentan erwarten wir keine Rezession im Euroraum", sagte Lagarde Bloomberg TV am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Sie verwies darauf, dass die Arbeitslosenquote sehr niedrig sei, dass die Haushalte reichlich Ersparnisse aufgebaut hätten und die Tourismusindustrie vor einem starken Sommer stehe.

Am Vortag hatte die EZB-Präsidentin in einen Blog-Post geschrieben, dass sie damit rechne, dass der negative Einlagenzins (minus 0,50 Prozent) am Ende des dritten Quartals Geschichte sein dürfte. An dem Interview hatten Bloomberg zufolge geldpolitische Falken aus dem EZB-Rat Anstoß genommen, die den Leitzins offenbar um mehr als 25 Basispunkte pro Sitzung erhöhen wollen.

Lagarde sagte Bloomberg TV nun: "Wenn wir aus dem negativen Bereich heraus sind, können wir bei null liegen, aber auch leicht darüber." Darüber werde der Rat auf Basis seiner Projektionen und seiner Forward Guidance entscheiden. Lagardes Aussage deutet darauf hin, dass die EZB den Einlagenzins zumindest bei einer der beiden kommenden Sitzungen um mehr als 25 Basispunkte anheben könnte. Zu dieser Aussage ließ sie sich allerdings nicht hinreißen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2022 03:45 ET (07:45 GMT)