Lagarde: Trumps Zölle hätten minimalen Effekt auf Inflation - Agentur

DOW JONES--Die von US-Präsident Donald Trump einigen europäischen Ländern angedrohten neuen Zölle hätten nach Aussage der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, nur geringe Auswirkungen auf die Inflation in Europa. "Wenn wir auf die kurze Frist schauen, ist der unmittelbare Effekt relativ gering", sagte Lagarde am Mittwoch in einem Interview mit dem Radiosender RTL, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Nach Lagardes Aussage würden Trumps jüngste Drohungen den durchschnittlichen Zollsatz für den Euroraum von rund 12 Prozent auf 15 Prozent anheben.

"Wir haben eine Inflation, die sehr leicht beeinflusst würde, wahrscheinlich nach oben. Aber da wir die Inflation bei 1,9 Prozent unter Kontrolle haben, wäre der Einfluss minimal", sagte Lagarde. Dennoch warnte sie, dass große Exportländer wie Deutschland stärker getroffen würden als andere. Zudem mahnte sie vor einem möglichen Vertrauensschock. "Was weitaus ernster ist, ist das Ausmaß der Unsicherheit, das durch die ständigen Kehrtwenden von Präsident Trump geschaffen wird", sagte Lagarde.

