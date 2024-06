Lagarde: Vertrauen in Projektionen hat zu Zinssenkung beigetragen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde wieder mehr Vertrauen in die Solidität der Inflationsprognosen seines volkswirtschaftlichen Stabs. Dieses Vertrauen habe die EZB dazu befähigt, ihre Zinsen zu senken, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung. Lagarde deutete an, dass die EZB für weitere hypothetische Zinsschritte "ausreichend relevante" Daten brauche. Dass sich die EZB nun aber auf einem Zinssenkungspfad befinde, wollte sie nicht sagen: "Darüber werden die Daten entscheiden", sagte sie. Die EZB brauche genug relevante Daten, die bestätigten, dass die Inflation sinke.

Zuvor hatte der Rat beschlossen, die Leitzinsen erstmals seit 2019 zu senken, und zwar um 25 Basispunkte. Er stellte zunächst keine weitere Lockerung in Aussicht und veröffentlichte höhere Inflationsprognosen für 2024 und 2025.

June 06, 2024