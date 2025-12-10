Lagarde: Wachstumsprojektionen könnten angehoben werden

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Wachstumsprognosen der Europäischen Zentralbank (EZB) könnten nach Aussage ihrer Präsidentin Christine Lagarde angehoben werden. Lagarde sagte in einem Interview mit Martin Wolf, dem ökonomischen Chefkommentator der Financial Times: "Wir haben die Projektionen im September angehoben und mein Verdacht ist, dass wir es erneut tun könnten." Der EZB entscheidet in der nächsten Woche über die Leitzinsen und veröffentlicht neue Prognosen zu Wachstum und Inflation. Im September hatte die EZB für 2025 bis 2027 Wachstumsraten von 1,2, 1,0 und 1,3 Prozent prognostiziert.

Lagarde sagte weiter, dass die EZB auf dem aktuellen Zinsniveau weiterhin "gut positioniert" sei. Das dürfte Erwartungen stützen, dass die EZB ihren Leitzins unverändert lassen wird. Sie sagte außerdem, dass sich das Wachstum dicht an der Potenzialrate befinde.

