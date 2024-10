Lagarde: Wachstumsrisiken sind abwärts gerichtet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde das Risiko, dass das Wachstum schwächer als zuletzt erwartet ausfallen wird. "Die Wachstumsrisiken sind abwärts gerichtet", sagte Lagarde in ihren einleitenden Bemerkungen in der Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung. Lagarde zufolge deuten zuletzt veröffentlichte Indikatoren darauf hin, dass die Aktivität unerwartet schwach gewesen ist. Auch sei der Konsum der privaten Haushalte entgegen den Erwartungen zurückgegangen. Zuvor hatte der EZB-Rat erwartungsgemäß beschlossen, die Leitzinsen um 25 Basispunkte zu senken und den Abbau der Anleihebestände wie geplant fortzusetzen. Explizite Aussagen zum weiteren Zinskurs machte das Gremium nicht. Es will seine Geldpolitik weiterhin von Sitzung zu Sitzung festlegen und sich dabei an den aktuellsten Daten orientieren.

