Lagarde weist auf Möglichkeit der EZB zur Spread-Begrenzung hin

Von Hans Bentzien

FRANKFURT/ATHEN (Dow Jones)--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat auf die Möglichkeiten der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Begrenzung der Renditedifferenzen (Spreads) von Staatsanleihen hingewiesen. Lagarde antwortete in der Pressekonferenz nach EZB-Ratssitzung in Athen auf die Frage, ob die EZB den Spread Italiens von über 2 Prozentpunkten für angemessen halte, mit der Aussage: "Die EZB hat alle Werkzeuge, um dafür zu sorgen, dass ihre Geldpolitik in allen Teilen des Euroraums ankommt." Lagarde dürfte damit auf das Transmission Protection Instrument (TPI) anspielen, das einen gezielten Anlauf von Staatsanleihen einzelner Staaten und eng definierten Bedingungen ermöglicht.

Italien hatte kürzlich neue Budgetpläne vorgestellt, die ein höheres Staatsdefizit vorsehen. Daraufhin war der Spread 10-jähriger Staatsanleihen auf über 200 Basispunkte gestiegen.

October 26, 2023 09:29 ET (13:29 GMT)