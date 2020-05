Lagardere-Aktie legt zu: LVMH-Chef Arnault beteiligt sich an Lagardere

Die Lagardere -Aktie legt an der Börse in Paris um rund 14 Prozent zu, nachdem der Investor um LVMH -Chef Bernard Arnault angekündigt hat, eine Beteiligung von rund einem Viertel an der Lagadere-Familien-Holding zu übernehmen. Unterdessen hat Vivendi seine Beteiligung an dem Medien-Konglomerat ausgebaut.

Der französische Milliardär und LVMH-Boss wird über Groupe Arnault rund ein Viertel des Aktienkapitals von Lagardere Capital & Management (LCM) übernehmen. Mittels LCM hält Arnaud Lagardere einen Anteil von 7,26 Prozent an Lagardere. Groupe Arnault werde die LCM-Anteile nach einer Kapitalerhöhung und Aktienerwerb halten, teilten die Holding-Gesellschaften der beiden Geschäftsleute in einer gemeinsamen Erklärung mit. Finanzielle Einzelheiten wurden dabei nicht genannt.

Das Abkommen werde die "Unternehmensstruktur und die finanziellen Möglichkeiten von LCM stärken", heißt es in der Erklärung. "Die Familien-Unternehmen unter der Führung von Bernard Arnault und Arnaud Lagardere werden in Bezug auf Lagardere SCA im Einvernehmen handeln".

Die Gründer-Familie von Lagardere versucht sich über das Geschäft Unterstützung im Kampf gegen einen aktivistischen Investor zu sichern. Anfang Mai hatten die Lagardere-Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung alle 15 Anträge des Fondsmanagers Amber Capital abgelehnt, darunter einen Antrag, alle Mitglieder des Boards zu ersetzen. Der Fonds drängt den Konzern dazu, die Performance zu erhöhen. Amber Capital hat eine 18-prozentige Beteiligung an Lagardere aufgebaut und ist damit der größte Anteilseigner.

Unabhängig davon teilten die französischen Aufsichtsbehörden mit, dass Vivendi seine Beteiligung an Lagardere ausgebaut hat. Am Donnerstag hielt Vivendi 16,48 Prozent an dem Konzern, was 12,41 Prozent der Stimmrechte entspricht. Das Unternehmen hatte vergangenen Monat mitgeteilt, einen Anteil von 10,6 Prozent an Lagardere übernommen zu haben.

Von Jessica Sier

PARIS (Dow Jones)