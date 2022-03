Lage in Cherson unklar - Ukrainische Armee hat Stadt verlassen

CHERSON (dpa-AFX) - Im Krieg in der Ukraine ist die genaue Situation in der südlichen Gebietshauptstadt Cherson unklar. Die ukrainische Armee hat die Stadt offenbar aufgegeben. "Wir haben in der Stadt keine Streitkräfte der Ukraine, nur friedliche Bewohner, die hier leben wollen!", schrieb Bürgermeister Ihor Kolychajew in der Nacht zum Donnerstag. Russische Soldaten seien in der Stadtverwaltung gewesen, es wehe aber weiter die ukrainische Flagge über dem Gebäude. Die Stadtverwaltung werde weiter alles dafür tun, um die lebenswichtigen Funktionen für die knapp 300 000 Einwohner zu gewährleisten. Von Kämpfen um die Stadt war in den Lageberichten der ukrainischen Armee keine Rede mehr.

Russland hatte die Ukraine vor einer Woche von verschiedenen Seiten angegriffen. Nach UN-Angaben wurden seitdem mehr als 140 Zivilisten bei den Gefechten getötet, die Ukraine spricht von mehr als 2000. Die russische Armee bezifferte eigene Verluste auf etwa 500 Tote. Die ukrainische Seite machte zu ihren Gefallenen und Verwundeten bisher keine Angaben./ast/DP/eas