Lagercrantz Group Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lagercrantz Group Registered B hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,52 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,85 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,46 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,47 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,78 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at