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26.10.2026 06:31:29
Lagercrantz Group Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Lagercrantz Group Registered B lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,26 SEK je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,99 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 2,46 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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