21.05.2026 06:31:29

Lagercrantz Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lagercrantz Group Registered B hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,77 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,86 Prozent auf 2,83 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,50 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 5,82 SEK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lagercrantz Group Registered B 4,95 SEK je Aktie eingenommen.

Lagercrantz Group Registered B hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 10,61 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 9,39 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 6,11 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 10,61 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:33 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen