Lagercrantz Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lagercrantz Group Registered B hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,77 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,86 Prozent auf 2,83 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,50 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 5,82 SEK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lagercrantz Group Registered B 4,95 SEK je Aktie eingenommen.

Lagercrantz Group Registered B hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 10,61 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 9,39 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 6,11 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 10,61 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at