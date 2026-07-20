Lagercrantz Group Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lagercrantz Group Registered B hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,28 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lagercrantz Group Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,91 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 2,47 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,55 SEK sowie einen Umsatz von 2,89 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at