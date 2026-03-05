Lagerhauskonzern RWA verkaufte Wiener Immobilien für 93 Mio. Euro

Der Lagerhauskonzern RWA verkaufte mehrere Immobilien in der Wiener Innenstadt für 93 Mio. Euro. Für 57,5 Mio. Euro ging das Haus Kärntner Straße 16 laut dem Wirtschaftsmagazin "Gewinn" an die Holding der Familie Muzicant. Außerdem verkaufte die Raiffeisen Ware Austria AG (RWA) etwas über die Hälfte eines aus mehreren historischen Häusern bestehenden Komplexes zwischen Seilergasse und Spiegelgasse. Die Anteile gingen für 35,5 Mio. Euro an die Vienna Insurance Group (VIG).

Die RWA ist die Dachorganisation der genossenschaftlichen Raiffeisen-Lagerhäuser in Österreich. Die Lagerhaus-Genossenschaften erwarben im Vorjahr den Hälfte-Anteil an der RWA vom angeschlagenen deutschen Agrar- und Baustoffkonzern BayWa für 176 Mio. Euro.

cri/tpo