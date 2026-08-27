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27.08.2026 06:31:29
Lahav LR Real Estate hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Lahav LR Real Estate hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 ILS je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Lahav LR Real Estate 130,4 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 135,3 Millionen ILS umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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