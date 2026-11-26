Lahav LR Real Estate hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,10 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lahav LR Real Estate 0,440 ILS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 138,8 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134,3 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at