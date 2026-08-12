Lahoti Overseas präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lahoti Overseas stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 INR. Im Vorjahresviertel hatte Lahoti Overseas 0,560 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 884,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 859,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at