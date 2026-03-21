Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
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21.03.2026 05:00:06
Laid Off in Midlife, China’s Reform Generation Braces for Downward Mobility
The future once seemed boundless for those who grew up during China’s reform era. Now in middle age, they are pinned between economic stagnation and institutional age discrimination.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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