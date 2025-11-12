Laird Superfood vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Laird Superfood hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Laird Superfood ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 12,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Laird Superfood 11,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at