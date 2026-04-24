Lake Shore Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lake Shore Bancorp äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Lake Shore Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 9,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at