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24.07.2026 06:31:29
Lake Shore Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Lake Shore Bancorp ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lake Shore Bancorp die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 USD, nach 0,250 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,1 Millionen USD – ein Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lake Shore Bancorp 9,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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