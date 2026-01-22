Lake Shore Bancorp Aktie
WKN DE: A0JKKC / ISIN: US5107001076
|
22.01.2026 02:57:01
Lake Shore Bancorp, Inc. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Lake Shore Bancorp, Inc. (LSBK) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.93 million, or $0.26 per share. This compares with $1.47 million, or $0.19 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.9% to $7.30 million from $6.41 million last year.
Lake Shore Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.93 Mln. vs. $1.47 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.19 last year. -Revenue: $7.30 Mln vs. $6.41 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lake Shore Bancorp IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Lake Shore Bancorp IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!