Lake Shore Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lake Shore Bancorp äußerte sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Lake Shore Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lake Shore Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,970 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Lake Shore Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,56 Millionen USD im Vergleich zu 38,03 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at