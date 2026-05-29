Lake Winn Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lake Winn Resources hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at