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18.05.2026 06:31:29
LaKeel,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
LaKeel,Inc Registered hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,77 JPY gegenüber 39,84 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Mit einem Umsatz von 2,00 Milliarden JPY, gegenüber 2,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,32 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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