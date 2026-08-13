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13.08.2026 06:31:29
LaKeel,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
LaKeel,Inc Registered hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 9,87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 18,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,94 Milliarden JPY – eine Minderung von 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,10 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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