LaKeel,Inc Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LaKeel,Inc Registered hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,39 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -11,020 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat LaKeel,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at