Galapagos NV Aktie
WKN DE: A0YGNJ / ISIN: US36315X1019
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23.09.2026 17:47:14
Lakefront Biotherapeutics Stock Rises 4% After Share Repurchase Update
(RTTNews) - Lakefront Biotherapeutics NV (LKFT) is up 3.88 percent, gaining $1.17 to $31.36 on Wednesday. The move comes after the biotechnology company announced that it repurchased 108,679 of its own ordinary shares between September 14 and September 18 as part of its previously announced share repurchase program.
Lakefront Biotherapeutics is currently trading at $31.36, up from the previous close of $30.19 after opening at $31.24 on the Nasdaq. The stock has traded between $31.24 and $32.41 during the session, with trading volume at 293,922 shares versus average volume of 235,203 shares.
Lakefront said the shares were repurchased at an average price of EUR 24.00, for a total consideration of about EUR 2.61 million, with purchase prices ranging from EUR 23.16 to EUR 25.44. As of September 18, the company held 1,527,534 of its own ordinary shares.
Shares have traded between $25.68 and $37.78 over the past 52 weeks.
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