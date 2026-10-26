Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
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26.10.2026 12:12:22
Lakeland Financial Corp. Reports Climb In Q3 Profit
(RTTNews) - Lakeland Financial Corp. (LKFN) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $28.86 million, or $1.14 per share. This compares with $26.40 million, or $1.03 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.8% to $73.0 million from $69.0 million last year.
Lakeland Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $28.86 Mln. vs. $26.40 Mln. last year. -EPS: $1.14 vs. $1.03 last year. -Revenue: $73.0 Mln vs. $69.0 Mln last year.
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