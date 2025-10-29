Lakeland Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lakeland Financial hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lakeland Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 107,8 Millionen USD – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lakeland Financial 106,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at