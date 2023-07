Lakeland Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lakeland Financial hat am 21.07.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,570 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 60,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at