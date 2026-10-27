Lakeland Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lakeland Financial hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent auf 109,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 107,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at