Lakeland Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Lakeland Financial veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 107,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lakeland Financial 105,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at