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29.04.2026 06:31:29
Lakeland Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Lakeland Financial hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lakeland Financial 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 104,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lakeland Financial 101,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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