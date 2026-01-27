Lakeland Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lakeland Financial hat am 26.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,940 USD je Aktie generiert.

Lakeland Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 105,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,01 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,63 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 421,71 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 430,00 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at