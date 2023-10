Lakeland Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lakeland Financial hat am 25.10.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,980 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lakeland Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,47 Prozent auf 59,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lakeland Financial 62,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at