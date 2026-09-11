Lakeland Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lakeland Industries hat am 09.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 50,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 52,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at