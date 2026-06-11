Lakeland Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lakeland Industries hat am 09.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD gegenüber -0,410 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 47,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at