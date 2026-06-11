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11.06.2026 06:31:29
Lakeland Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Lakeland Industries hat am 09.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD gegenüber -0,410 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 47,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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