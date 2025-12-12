|
Lakeland Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Lakeland Industries hat am 09.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,64 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lakeland Industries ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 47,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45,8 Millionen USD umgesetzt.
