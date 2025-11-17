|
17.11.2025 06:31:29
Lakeshore Acquisition II A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Lakeshore Acquisition II A hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,730 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 97,70 Prozent auf 0,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
