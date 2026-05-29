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29.05.2026 06:31:29
Lakeshore Acquisition II A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Lakeshore Acquisition II A hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,430 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lakeshore Acquisition II A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 96,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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