Lakeshore Acquisition II A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lakeshore Acquisition II A hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,430 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lakeshore Acquisition II A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 96,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at