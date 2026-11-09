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09.11.2026 06:31:29
Lakeshore Acquisition III zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lakeshore Acquisition III lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lakeshore Acquisition III ebenfalls ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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