Lakeside hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Lakeside hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 66,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at