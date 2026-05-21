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21.05.2026 06:31:29
Lakeside präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Lakeside hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 65,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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