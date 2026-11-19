Lakewood-Amedex Biotherapeutics hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,62 USD gegenüber -2,700 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at