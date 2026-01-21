Lakhotia Polyesters (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lakhotia Polyesters (India) lud am 19.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,63 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,66 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 69,27 Prozent auf 75,7 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 246,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at