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05.11.2026 06:31:28
Lakhotia Polyesters (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Lakhotia Polyesters (India) lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 64,81 Prozent zurück. Hier wurden 25,2 Millionen INR gegenüber 71,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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