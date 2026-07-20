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20.07.2026 06:31:29
Lakhotia Polyesters (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Lakhotia Polyesters (India) hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,930 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 32,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 213,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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