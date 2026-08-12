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12.08.2026 06:31:29
Lakshmi Electrical Control Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Lakshmi Electrical Control Systems hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,32 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Lakshmi Electrical Control Systems im vergangenen Quartal 659,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lakshmi Electrical Control Systems 524,0 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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