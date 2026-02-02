Lakshmi Electrical Control Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lakshmi Electrical Control Systems ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lakshmi Electrical Control Systems die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,29 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,530 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Lakshmi Electrical Control Systems 583,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 493,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at